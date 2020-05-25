شركة طيران روسية تستأنف رحلاتها في يونيو

المصدر: موسكو - (د ب ا)

أعلنت شركة خطوط الطيران الروسية "إيروفلوت" اليوم الاثنين، استئناف أنشطة النقل الجوي تدريجيا اعتبارا من يونيو المقبل، بعد تعليقها بسبب الإجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الخدمة الصحفية لـ"إيروفلوت"، في بيان، نقل مقتطفات منه موقع "روسيا اليوم": "بعد انخفاض حجم عمليات النقل الجوي، في أبريل ومايو ويونيو، تبدأ مجموعة (إيروفلوت) باستعادة تدريجية لأنشطة التشغيل، مع التركيز في البداية على الاستئناف التدريجي للرحلات إلى وجهات محلية".

ووفقا للشركة الروسية فإن الحديث يجري عن استئناف الرحلات في روسيا من قبل "بوبيدا"، وهي شركة تابعة لـ"إيروفلوت" للطيران منخفض التكلفة.

وفي وقت سابق، قالت "إيروفلوت"، إن نقل الركاب تراجع في أبريل الماضي بنسبة 95.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل إلى 229 ألف شخص، بينما انخفض تدفق الركاب في الرحلات الدولية خلال نفس الشهر بنسبة 99.5% وتراجع التدفق في الرحلات الداخلية بنفس النسبة.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، نقلت "إيروفلوت" 11.4 مليون مسافر، وهو أقل بنسبة 34.7 %عن نفس الفترة في عام 2019 .

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