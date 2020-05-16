الذهب يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 3 أسابيع

المصدر: عواصم ■رويترز

بلغ الذهب أعلى مستوياته في أكثر من ثلاثة أسابيع، أمس، في وقت تتخذ فيه العلاقات بين الصين والولايات المتحدة منعطفاً نحو الأسوأ، وينتاب القلق المستثمرين بأن الاقتصاد العالمي سيستغرق وقتاً أطول من المتوقع للتعافي من التراجع الناجم عن فيروس كورونا المستجد.

وربح الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1735.67 دولاراً للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 23 أبريل 2020 عند 1737.50 دولاراً. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1746.20 دولاراً.

وقال كبير محللي السوق لدى «سي.إم.سي ماركتس»، مايكل مكارثي، إنه «مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية، فإنه يتضح أن بعض الضرر الذي لحق بالاقتصاد العالمي سيستغرق وقتاً أطول لإصلاحه مقارنة مع ما كان متوقعاً».

وأضاف أنه أصبح من الواضح على نحو متزايد أن حدوث تعافٍ اقتصادي سريع أمر مستبعد بشدة، لافتاً إلى أن هذا يعني أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة أطول، ما يحسن الإقبال على الذهب.

ويميل المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً، للصعود في ظل انخفاض أسعار الفائدة، وحين تزداد الضبابية الاقتصادية.

وربح الذهب نحو 2% الأسبوع الجاري، ويستعد لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بدعم من مؤشرات الى استمرار الضعف الاقتصادي لفترة مطولة، ومع تنامي التوترات بين الولايات المتحدة والصين.

أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 1840.86 دولاراً للأوقية، لكنه يتجه صوب تسجيل انخفاض للأسبوع السابع على التوالي. كما ارتفع البلاتين 0.4% إلى 770.88 دولاراً للأوقية. وقفزت الفضة 2.5% إلى 16.26 دولاراً للأوقية، وتتجه صوب تحقيق أكبر مكسب أسبوعي في خمسة أسابيع.

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