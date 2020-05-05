"فيرجن أتلانتك" للطيران تعتزم شطب 3150 وظيفة

المصدر: لندن -د. ب. أ



أعلنت شركة الطيران فيرجن أتلانتك اليوم اعتزامها شطب 3150 وظيفة في أحدث ضربة تتلقاها صناعة الطيران العالمية نتيجة التداعيات الحادة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وقال شاي فايس الرئيس التنفيذي لشركة الطيران إن الشركة مضطرة لخفض النفقات من أجل "حماية مستقبلها والعودة إلى النشاط الرابح" خلال العام المقبل".



وأضاف فايس في بيان: "هذا يعني اتخاذ خطوات لإعادة تصميم وتغيير حجم فيرجن أتلانتك بما يتناسب مع الطلب على خدمات الطيران".

وقال: "مررنا بالكثير من العواصف منذ إطلاق أولى رحلاتنا قبل 36 عاما، لكن لم تكن أي من تلك العواصف مدمرة كما هو الحال في عاصفة فيروس كوفيد-19 والخسائر في الأرواح والأموال المرتبطة بها".



جاء إعلان فيرجن اعتزامها شطب الوظائف بعد إعلان شركة بريتش أيروايز للطيران في الأسبوع الماضي اعتزامها شطب حوالي 12 ألف وظيفة وتحذير شركة الطيران منخفض التكاليف ريان أير من احتمال شطب ما يصل إلى 3000 وظيفة.

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