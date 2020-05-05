" لويدز" تقرض أكثر من مليار استرليني للمشاريع الصغيرة في يوم واحد

المصدر: لندن- رويترز





قالت مجموعة "لويدز" المصرفية إنها أقرضت أكثر من مليار جنيه استرليني (1.24 مليار دولار) لمشاريع صغيرة في يوم واحد، مع بدء برنامج جديد تضمن فيه الحكومة القروض بنسبة 100% لمساعدة الشركات الصغيرة في المملكة المتحدة على تحمل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا.



وقال جاريث اوكلي المدير التنفيذي للأنشطة المصرفية في لويدز: "أكثر من 32 ألفا من زبائننا من المشاريع الصغيرة قدموا يوم الاثنين طلبات لقروض وحصلوا على الأموال اليوم الثلاثاء".



وواجهت البنوك الكبرى في بريطانيا انتقادات واسعة من سياسيين ومنظمين بسبب الوتيرة البطيئة للإقراض في ظل برنامج سابق استهدف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، حيث كانت الحكومة تضمن 80 بالمئة من الأموال التي يجري إقراضها.

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