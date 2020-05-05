" ستاربكس" تفتح 85% من متاجرها الأسبوع الجاري في هذه الدولة

المصدر:
  • واشنطن - (د ب أ)
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 أعلنت شركة "ستاربكس"، أنه من المقرر إعادة فتح 85% من متاجرها في الولايات المتحدة بشكل ما، بحلول نهاية الأسبوع.
وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن جونسون، عن ذلك في رسالة إلى العملاء والشركاء، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة فتح 90% من المتاجر بحلول أوائل يونيو، رغم أن العديد من المتاجر قامت بتعديل العمليات وساعات العمل.

وقال جونسون: "بعد سبعة أسابيع من الاحتماء داخل المنازل في الولايات المتحدة، فقد اعتمدنا نهج المراقبة والتأقلم السريع وحتى تحديد ملامح للوضع الطبيعي الآن".
وأضاف: "مع خروجنا من العزلة تدريجيا، يتوق الأشخاص إلى الاتصال والمجتمع ، وهو امر أساسي للإنسانية" ، مضيفًا أن العمليات تتغير "لتلبية توقعات العملاء المتطورة والتغيير المجتمعي".

وأوضح أن ما يقرب من 20 مليون شخص يستخدمون تطبيق ستاربكس كجزء من "الروتين اليومي لديهم".

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