" ستاربكس" تفتح 85% من متاجرها الأسبوع الجاري في هذه الدولة

المصدر: واشنطن - (د ب أ)

أعلنت شركة "ستاربكس"، أنه من المقرر إعادة فتح 85% من متاجرها في الولايات المتحدة بشكل ما، بحلول نهاية الأسبوع.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، كيفن جونسون، عن ذلك في رسالة إلى العملاء والشركاء، مشيرا إلى أنه سيتم إعادة فتح 90% من المتاجر بحلول أوائل يونيو، رغم أن العديد من المتاجر قامت بتعديل العمليات وساعات العمل.

وقال جونسون: "بعد سبعة أسابيع من الاحتماء داخل المنازل في الولايات المتحدة، فقد اعتمدنا نهج المراقبة والتأقلم السريع وحتى تحديد ملامح للوضع الطبيعي الآن".

وأضاف: "مع خروجنا من العزلة تدريجيا، يتوق الأشخاص إلى الاتصال والمجتمع ، وهو امر أساسي للإنسانية" ، مضيفًا أن العمليات تتغير "لتلبية توقعات العملاء المتطورة والتغيير المجتمعي".

وأوضح أن ما يقرب من 20 مليون شخص يستخدمون تطبيق ستاربكس كجزء من "الروتين اليومي لديهم".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news