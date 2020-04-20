تراجع سعر برميل الخام الأميركي إلى ما دون 15 دولاراً

المصدر: سنغافورة - أ ف ب

تدهور سعر برميل الخام الأميركي، اليوم، بنسبة 20% إلى ما دون 15 دولاراً في السوق الآسيوية، وهو أدنى مستوى له منذ عقدين، في تطور ناتج عن انخفاض الطلب العالمي مع تفشي وباء "كوفيد-19".



وسقط برميل غرب تكساس الوسط بأكثر من 18.7% إلى 14.84 دولاراً في أولى المبادلات الآسيوية، أما برميل برنت بحر الشمال، فقد تدهور بنسبة 1.5% إلى 27.64 دولاراً.



وتراجعت أسواق النفط في الأسابيع الأخيرة لأدنى مستوياتها منذ نحو 20 عاماً، وسط عمليات الإغلاق ومنع السفر في العالم أجمع، والتي تؤثر بشدة على الطلب.



وقال مصرف "أ إن زد" في مذكرة إن "أسعار النفط الخام بقيت تحت الضغط لأن توقعات انخفاض الطلب تلقي بثقلها على الجو العام".



وأضاف: "رغم أن (أوبك) قبلت بخفض غير مسبوق للإنتاج، لاتزال سوق النفط غارقة بالطلب".



وأعرب عن خشيته "من نفاد القدرة الاستيعابية في منشآت التخزين في الولايات المتحدة".