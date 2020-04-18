«كورونا» يدفع «خطوط جنوب إفريقيا» إلى تسريح 4700 موظف

المصدر: بريتوريا ــ د.ب.أ

تعتزم شركة خطوط جنوب إفريقيا الجوية، تسريح كل أفراد قوتها العاملة البالغة 4700 شخص، بعدما فشلت في إقناع الحكومة بتزويدها بمساعدة مالية، وهي خطوة تهدد إلى إيقاف الناقل الوطني عن العمل بشكل دائم.

وكانت الشركة المملوكة للدولة عرضت مكافأة نهاية الخدمة لكل العاملين من نهاية إبريل الجاري بعدما خلصت الإدارة إلى أنه من غير المحتمل تحقيق عائد ناجح الآن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب مقترح لثماني نقابات عمالية اطلعت عليه وكالة أنباء «بلومبرغ».

وستكون القيمة الأساسية للتعويض مرتب شهر لكل سنة خدمة، وسيتوقف ذلك على القدرة في التصرف الناجح في أصول الشركة مثل العقارات، بحسب الوثيقة.

وكانت خطوط جنوب إفريقيا الجوية اعتمدت في السابق على حزم إنقاذ واتفاقات ديون مضمونة من الدولة لسنوات، وكان 2011 آخر عام حققت فيه أرباحاً، ثم تعثرت في ديسمبر الماضي.