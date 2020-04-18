الهند تخشى عمليات استحواذ «انتهازية» على شركاتها بسبب «كورونا»

المصدر: نيودلهي ــ د.ب.أ

وضعت الهند قيوداً على الاستثمار في شركاتها من الدول المجاورة، سعياً لتقليص مخاطر عمليات الاستحواذ «الانتهازية»، إذ يؤدي تفشي فيروس «كورونا» إلى خفض تقييم الشركات، حسب وكالة «بلومبرغ» للأنباء اليوم.

وقالت وزارة التجارة الهندية في مذكرة أمس، إن «الحكومة استعرضت سياسة الاستثمار المباشر الأجنبي الموجودة لتقليص عمليات الاستحواذ/الشراء الانتهازية للشركات الهندية بسبب وباء (كوفيد ــ 19) الحالي».

وذكرت «بلومبرغ» أن أي مستثمر أجنبي من أي دولة تشترك بحدود مع الهند، سيكون قادراً على الاستثمار حالياً بموافقة الحكومة.