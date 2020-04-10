«ووهان» تخرج من «كورونا» لتدخل في احتجاجات ضد دفع الإيجارات

المصدر: بكين ــ د. ب.أ

احتشد العشرات من مستأجري المحال التجارية الصغيرة في مدينة «ووهان» الصينية أمام أكبر مركز تجاري بالمدينة، للمطالبة بإعفائهم من دفع الإيجار، في إشارة أولية على وجود اضطرابات منذ رفعت السلطات الصينية الإغلاق الذي كان مفروضاً على المدينة التي تعد بؤرة تفشي لفيروس «كورونا» المستجد.

وذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» الأميركية أن المحتجين تجمعوا خارج مركز «غراند أوشان» التجاري، وقد ارتدوا أقنعة وجه «كمامات» وجلس كل منهم، أو جثا على ركبتيه، وبين كل واحد وآخر مسافة متر، ورفعوا لافتات تدعو إلى إعفائهم من دفع القيم الإيجارية لمدة عام، بحسب ما أظهرته مقاطع فيديو على منصة «سينا ويبو» الصينية للتواصل الاجتماعي، لكن سرعان ما اختفت.

وكتب على لافتة حملتها امرأة تستأجر محلاً في مركز التسوق عبارة: «لا نستطيع العيش». ودعت المرأة، المطور العقاري المسؤول عن إدارة «غراند أوشان»، إلى إعادة الإيجارات التي دفعت خلال فترة الإغلاق، وكذلك مبلغ التأمين.

وأوضحت المرأة أن 99% من المشاركين في «احتجاج الإيجارات» لديهم محال صغيرة، ولم يمارسوا أي نشاط منذ تفشي الفيروس في «ووهان» قبل أشهر.