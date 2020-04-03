«الخطوط البريطانية» تسرّح 30 ألف موظف مؤقتاً

المصدر: لندن ــ د.ب.أ

تعتزم شركة الخطوط الجوية البريطانية «بريتيش إيروايز» تسريح أكثر من 30 ألف من موظفيها، بشكل مؤقت، في ظل تصاعد أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وسيحصل الموظفون الذي تم تسريحهم على 80% من دخلهم الأساسي، فضلاً عن بعض البدلات.

وتوصلت «بريتش إيروايز» أيضاً إلى اتفاق مع طياريها، وعددهم 4000 طيار، للحصول على عطلة غير مدفوعة الأجر لمدة أربعة أسابيع خلال شهري أبريل ومايو.

وذكرت «مجموعة إنترناشونال إيرلاينز غروب»، الشركة الأم لـ «بريتيش إيروايز» أن شركات الطيران الأخرى التابعة لها حصلت على دعم مالي من خلال تخفيضات مماثلة في الموظفين، وخطط دعم الرواتب لأكثر من 17 ألف موظف في إسبانيا، وتسعى للحصول على دعم مماثل من أيرلندا.

وقررت المجموعة خفض السعة التشغيلية بشكل أكبر إلى نسبة 90% خلال أبريل ومايو، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.