مصر: 5000 جنيه مصري حد السحب والإيداع من أجهزة الصراف

المصدر: القاهرة ــ د.ب.أ



قرر البنك المركزي المصري، ولفترة مؤقتة، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي في فروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات، للحد من مخاطر فيروس «كورونا».

وأفاد البنك في بيان صحفي نشره موقع «بوابة الأخبار» الحكومي، بأنه يستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات العاملين لديها.



وأضح أنه تقرر أيضاً، وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من أجهزة الصراف الآلي بواقع 5000 جنيه مصري، مؤكداً أن القرار يأتي في إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين، والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد.



ودعا البنك الجميع إلى تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الالكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول التي أصبحت متاحة للجميع.

