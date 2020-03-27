31 ألف موظف في "لوفتهانزا" يعملون بهذه الطريقة

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

حولت مجموعة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران الآلاف من موظفيها في ألمانيا إلى نظام العمل بدوام جزئي.



وقال متحدث باسم الشركة اليوم، إن هذا الإجراء سيطبق على نحو 31 ألف موظف في أطقم الضيافة والطيارين والأطقم الأرضية، موضحا أنه سيُجرى العمل بنظام الدوام الجزئي حتى 31 أغسطس المقبل.



وبسبب تراجع الطلب على الرحلات جراء وباء "كورونا"، اضطرت الشركة إلى خفض عروضها وعروض جميع شركتها الفرعية في أنحاء أوروبا.



وأعلنت "لوفتهانزا" إيقاف 700 طائرة من أسطولها البالغ إجماليه نحو 760 طائرة، مشيرة إلى أنه سيُعاد تشغيل الطائرات الموقوفة عند ارتفاع الطلب على الرحلات.