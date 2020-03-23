شركة سيارات تحول أحد مصانعها لانتاج أقنعة طبية

المصدر: روما (د ب أ)

أعلنت شركة فيات كرايسلر للسيارات أنها ستقوم بتحويل أحد مصانعها في أسيا للبدء في انتاج أقنعة طبية للتبرع بها للعاملين الصحيين الذين يعملون على مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مياك مانلي في خطاب مرسل للموظفين واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "اعتبارا من اليوم الاثنين سوف نبدأ تحويل أحد مصانعنا لكي ينتج أقنعة طبية .

وأضاف مانلي "نحن نعمل الآن من خلال بروتوكولات من أجل بدء الانتاج في غضون الأسابيع القادمة ونهدف أن ننتج في نهاية المطاف أكثر من مليون قناع طبي في الشهر للتبرع بها للعاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم".

وقالت مصادر بالشركة إن الأقنعة سيتم تصنيعها في مصنع أسيوي.

يذكر أن الشركة الإيطالية-الأمريكية لصناعة السيارات قد أوقفت الانتاج في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.