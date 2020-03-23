"أبل" تلغي القيود على شراء أجهزة آيفون عبر الإنترنت بسبب "كورونا"

المصدر: شنغهاي (رويترز)

أظهرت زيارة للمتاجر الإلكترونية لشركة أبل، اليوم، أن الشركة تخلت عن تقييد المشتريات الإلكترونية لهواتف آيفون التي تقتصر على جهازين فقط.

وتتيح قوائم المشتريات من المتاجر الالكترونية في مناطق عديدة من الولايات المتحدة إلى هونغ كونغ والبر الرئيس للصين للعملاء شراء أكثر من 10 أجهزة، ولكن القيود مستمرة بالنسبة لبعض طرز "آيباد" و"ماكبوك".

وامتنعت "أبل" عن التعقيب.

وهذا الشهر، قالت "أبل" إنها ستغلق جميع متاجر التجزئة خارج البر الرئيس للصين وتايوان وهونغ كونغ وماكاو، وهو ما يعني التحول فعلياً لموقعها الإلكتروني.