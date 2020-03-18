أسعار النفط تهوي وتقترب من 22 دولاراً للبرميل

المصدر: لندن - رويترز



هبطت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 11% عند 25.47 دولار للبرميل. كما واصلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسائرها الحادة وتهبط أكثر من 18% وتهبط إلى 21.97 دولار للبرميل.

إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة زادت الأسبوع الماضي، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات الخام بمقدار مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 13 مارس لتصل إلى 453.7 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز لزيادة قدرها 3.3 مليون برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام في نقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بواقع 563 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وأضافت أن استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 118 ألف برميل يوميا في الأسبوع الماضي. ولم يطرأ تغير يذكر على معدلات تشغيل المصافي على مدار الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 240.82 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 2.9 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 125.12 مليون برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره مليوني برميل.

لندن - رويترز