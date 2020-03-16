تخصيص ساعات تسوق للمسنين في أستراليا

المصدر: سيدني - (أ ف ب)

قررت أكبر سلسلة سوبرماركات في أستراليا تخصيص ساعة يومياً للمتبضعين فوق سن الـ60، في إجراء يهدف إلى تجنيبهم الفوضى والزحمة الناجمتين عن الذعر جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مجموعة «وولورث» الضخمة في بيان «ستفتح متاجرنا حصراً للمسنين والمعوقين بين الساعة السابعة والثامنة صباحا». وسيبدأ العمل بهذا التدبير الثلاثاء لمدة أسبوع، وسيراجع بعد ذلك مع احتمال تمديده.

في أستراليا، على غرار دول كثيرة أخرى، تهافت المستهلكون على المتاجر الكبرى لتخزين سلع أولية، رغم دعوات السلطات إلى عدم الذعر.

وقال خبراء إن هذا الأمر أثر في الفئات الضعيفة، لاسيما المسنين والمعوقين الذين لا يمكنهم التبضع يومياً أو يخشون الزحمة في المتاجر.

وأظهرت دراسات حول وباء كوفيد-19 في الصين أن نسبة الوفيات أعلى بكثير في صفوف من هم فوق سن الـ60 أو الذين يعانون مرضاً مزمناً.

في إيرلندا الشمالية، أعلن فرع لمتاجر «آيسلاند» اعتماد إجراء مماثل قريباً.

