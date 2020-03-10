الروبل الروسي يفقد 10% من قيمته

المصدر: موسكو -د. ب. أ





فقدت العملة الروسية الروبل أكثر من 10% من قيمتها أمام الدولار على مدار الأسبوع الماضي، متأثرة بتراجع أسعار النفط، وهي سلعة تصديرية رئيسية.

وأصبح سعر الدولار نحو 72 روبل اليوم الثلاثاء، بعدما كان 66 روبل قبل أسبوع.

ولا يزال الاقتصاد الروسي يعتمد إلى حد كبير على أسعار السلع الأساسية رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد، بعدما أدى توتر مرتبط بأسعار النفط قبل خمس سنوات إلى انهيار قيمة الروبل .

ووفقا لوسائل إعلام رسمية، فقد أعلن البنك المركزي الروسي اليوم أنه يعتزم البيع من الاحتياطات النقدية، في مسعى لدعم قيمة الروبل.