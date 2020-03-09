الأسواق الهندية تسجل خسائر حادة

المصدر: نيودلهي - د. ب. أ





سجلت الأسواق الهندية خسائر حادة اليوم الاثنين، مع تراجع المؤشرات القياسية بنسبة 5%، لتتبع عمليات البيع العالمية وسط مخاوف من أن يؤثر تفشي فيروس كورونا المستجد على النشاط الاقتصادي بشكل كبير.

وخسر مؤشر "سينسيكس" الرئيسي للبورصة الهندية المؤلف من 30 سهما،1941.67 نقطة، بواقع 5.17%، ليغلق تداولات اليوم عند 356344.95 نقطة.

كما أنخفض مؤشر "أس أن بى سى أن أكس نيفتي" الأوسع نطاقا بواقع 538 نقطة ليفقد 4.9 فى المئة من قيمته.

ويعد ذلك أسوأ تراجع يحدث خلال اليوم لمؤشر سينسيكس، منذ التحرك لسحب الأوراق النقدية ذات الفئات الأعلى، والتي أدت إلى حدوث تراجع بنسبة 6% في التاسع من نوفمبر من عام 2016.

وإلى جانب حالة الذعر السائدة بسبب فيروس كورونا، فإن التراجع الحاد في أسعار النفط الخام قد أدى لحالة من الفزع في الأسواق، بحسب ما قاله محللون لوسائل الإعلام المحلية.

وقد تم تأكيد أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الهند، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 43 حالة.