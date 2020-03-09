"نيكي" يهوي لأقل مستوى في 14 شهرا

المصدر: سيدني -رويترز





هوى المؤشر نيكي الياباني لأقل مستوى في 14 شهرا اليوم الاثنين مع تنامي المخاوف من احتمال أن يضر اتساع نطاق تفشي فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي بشدة.

وفقد المؤشر نيكي 5.1 بالمئة إلى 19473.07 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ الرابع من يناير 2019 ويمثل أكبر هبوط يومي منذ 24 يونيو 2016.

وقال متعاملون "انتقلت الأسواق إلى مرحلة جديدة" في إشارة للتطورات الاخيرة التي من بينها إعلان أكثر من ولاية أمريكية حالة الطوارئ مع انتشار الفيروس فضلا عن تهاوي سعر النفط.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا 110 آلاف حول العالم بينما تخطى عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروسي 3800 مع انتشار المرض في عدد أكبر من الدول وتسببه في خسائر اقتصادية أوسع.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 5.6 بالمئة إلى 1388.97 نقطة وهو أقل مستوى إغلاق منذ 11 نوفمبر 2016. وتراجعت جميع القطاعات الفرعية في بورصة طوكيو البالغ عددها 33 وسجلت أسهم شركات التعدين والمصارف والسمسرة أسوأ أداء.

وهبطت أسهم شركات تكرير النفط وتجارته مع الانخفاض الكبير في أسعار النفط فيما تخطط السعودية لزيادة الإنتاج بشكل كبير في أعقاب انهيار اتفاق تخفيضات الإنتاج بين أوبك وروسيا.

ونزلت أسهم شركتي التكرير الكبيرتين جيه.إكس.تي.جي هولدينجز 8.2 بالمئة وإدميتسو كوسان 6.6 بالمئة، كما هبط سهم ميتسوي آند كو 6.9 بالمئة وإيتوشو كورب 5.6 بالمئة.