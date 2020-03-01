احجام 35% من الألمان عن السفر للخارج بسبب كورونا

المصدر: برلين - د. ب. أ

كشف استطلاع حديث أن نحو ثلث المواطنين الألمان يعتزمون الاستغناء عن رحلاتهم إلى خارج البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأعرب عن هذا الرأي 35 في المئة ممن شملهم استطلاع معهد "قنطار" لأبحاث السوق الذي تم لصالح صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية والتي نشرت نتائجه في عددها الصادر اليوم الأحد.

وذكر 62 في المئة من المشاركين أنهم لن يحجموا عن السفر، ولم يحسم 3 في المئة رأيهم.

وصرح 17 في المئة بأن انتشار فيروس كورونا له تداعيات على مسار حياتهم اليومية.

وذكر 22 في المئة أنهم لديهم خوف من الإصابة بالفيروس. يذكر أن نسبة من كانوا يشعرون بذلك كانت 12 في المئة في نهاية شهر كانون ثان/يناير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء الاستطلاع يوم 27 شباط/فبراير الماضي، وشمل إجمالا 505 أشخاص.

