«النقد الدولي» سيخفض توقعات النمو بسبب «كورونا»

المصدر: واشنطن - رويترز

قال متحدث باسم صندوق النقد الدولي إن فيروس كورونا السريع الانتشار سيكون له تأثير على نمو الاقتصاد العالمي، وإن الصندوق سيخفض على الأرجح توقعاته للنمو نتيجة لذلك.

وأشارت مديرة صندوق النقد، كريستالينا جورجيفا، إلى توقع الخفض، اليوم، خلال اجتماع مع مسؤولي المالية من أكبر 20 اقتصاداً في العالم في الرياض.

وفي بيان، قالت جورجيفا، إن تفشي الفيروس سيقلص على الأرجح نمو اقتصاد الصين هذا العام إلى 5.6%، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن توقعاتها في يناير الماضي، وسيخصم 0.1 نقطة مئوية من النمو العالمي.

وقال المتحدث باسم الصندوق، جيري رايس، في إيجاز صحافي دوري: «سنخفض على الأرجح توقعاتنا للنمو للعالم».

وأضاف أنه لا يملك أرقاماً جديدة بخلاف تلك الواردة في بيان جورجيفا، لكنه قال إن المزيد من التفاصيل ستُتاح في الوقت الذي يعد الصندوق لإصدار التقرير الجديد لآفاق الاقتصاد العالمي في أبريل.