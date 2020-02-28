كورونا يهدد بورصة برلين للسياحة... تعرف على التفاصيل

المصدر: برلين - د. ب. أ

تعتزم إدارة معرض برلين إعلان مساء اليوم الجمعة ما إذا كان سيُجرى إقامة بورصة برلين للسياحة في موعدها المقرر الأسبوع المقبل في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة المسؤولة عن معرض برلين اليوم الجمعة إنه يُجرى حاليا التنسيق مع السلطات على المستوى الاتحادي وولاية برلين بشأن الإجراءات اللاحقة.

وأشارت الشركة أيضا إلى اجتماع غرفة إدارة الأزمات في الحكومة الألمانية اليوم.

وتجدر الإشارة إلى أن نحو 10 آلاف جهة عرض تشارك في بورصة برلين للسياحة، التي من المنتظر أن تنطلق فعالياتها يوم الأربعاء المقبل على مدار خمسة أيام.

وبسبب تفشي الفيروس، خفض منظمو البورصة توقعاتهم بشأن الإقبال على المعرض، حيث يتوقعون تراجع عدد الزائرين هذا العام مقارنة بعددهم العام الماضي الذي زاد عن 160 ألف زائر.

وألغت العديد من جهات العرض مشاركتها هذا العام بسبب الفيروس.

وحتى الآن ينص المفهوم الصحي في المعرض على عدم السماح بمشاركين تواجدوا من قبل في مناطق خطورة أو ظهرت عليهم أعراض نمطية لفيروس كورونا المستجد.