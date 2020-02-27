استدعاء 12 ألف سيارة بسبب عيوب فنية في كوريا الجنوبية

المصدر: سيؤول -د. ب. أ

أعلنت وزارة النقل الكورية الجنوبية قرار 5 شركات سيارات بينها هيونداي موتور استدعاء أكثر من 12 ألف سيارة في كوريا الجنوبية لإصلاح عيوب فنية فيها.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن هذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة من عمليات استدعاء السيارات من قبل الشركات المصنعة للسيارات العاملة في كوريا الجنوبية بسبب مشاكل في مكونات السيارات المباعة في السوق المحلية.

وتستدعي شركات هيونداي موتور ومرسيدس -بنز وبي إم دابليو وأودي وهانبول موتور، وهي الشركة المستوردة لسيارات بيجو وستروين الفرنسية حوالي، 12463 سيارة في كوريا الجنوبية بسبب وجود مكونات معيبة فيها، وفقا لبيان أصدرته وزارة الأراضي والمرافق والنقل الكورية الجنوبية.

وتشمل العيوب مشكلة بنظام التوقف والتشغيل بسيارة جي في 80 التي ينتجها قطاع جينيسيس للسيارات الفارهة التابع لشركة هيونداي، ومشكلة في خرطوم تزويد الزيت التوربيني في السيارة أيه.إم.جي إي 36 فور ماتيك من مرسيدس بنز ، ومشكلة في برنامج التحكم في الإضاءة في السيارة دي 118 من شركة بي إم دابليو، وتسرب محتمل لمياه التبريد في السيارة كروس باك 5ر1 بلو إتش.دي.آي من شركة بيجو الفرنسية.

وبحسب وزارة النقل الكورية الجنوبية فإن الشركات ستبدأ اعتبارا من اليوم الخميس إصلاح هذه العيوب مجانا.