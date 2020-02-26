تعرف على آخر تطورات السفينة الموبوءة "دياموند برينسيس"

المصدر: طوكيو - د. ب. أ





ذكر وزير الصحة الياباني، كاتسونوبو كاتو أن المزيد من الركاب الذين نزلوا من السفينة السياحية "دياموند برينسيس" بدأت تظهر عليهم أعراض مثل الحمى.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين، الذين ظهرت عليهم الأعراض الآن 45 مسافرا، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه" اليوم الأربعاء.

وكان كاتو يتحدث في اجتماع لجنة الميزانية لمجلس النواب اليوم الأربعاء. وأضاف أن وزارته تجري اتصالا مع 813 راكبا سابقا. وتابع كاتو أن عدد الأشخاص الذين ظهرت عليهم الأعراض ارتفع من إجمالي 28 أمس الثلاثاء.

وقال الوزير إنه طلب منهم جميعا مراجعة الأطباء في المؤسسات الطبية. وتابع أيضا أنه أصدر إشعارا لليلة الماضية، يطلب منهم فيه الخضوع لسلسلة من الاختبارات، إذا أوصى أطباؤهم بذلك.