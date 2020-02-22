انتشار «كورونا» يدعم انخفاض أسعار النفط

المصدر: طوكيو ■رويترز

انخفضت أسعار النفط نحو 1%، أمس، إذ تتعرض لضغوط بفعل تنامي المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الوقت الذي يزداد فيه انتشار وباء فيروس «كورونا» خارج الصين، وفي الوقت الذي يبدو فيه أن كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج لدعم السوق.

وتراجع خام برنت دولاراً إلى 58.31 دولاراً للبرميل، بينما تراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولاراً إلى 52.88 دولاراً للبرميل.

وأصبحت رابع أكبر مدينة في كوريا الجنوبية أحدث نقطة لانتشار الفيروس، إذ خلت الشوارع من المارة، ولزم السكان منازلهم، بعد عدوى أصابت العشرات فيما وصفته السلطات بأنه «واقعة انتشار كبير» في كنيسة. ويبدو أن سنغافورة واليابان على وشك الركود، وسيكون الوباء محل تركيز كبير في المحادثات خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة الـ20 في مطلع الأسبوع المقبل.

وفي الصين ذاتها، وهي أكبر مستورد للنفط الخام، ارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة أيضاً، أمس، مقارنة مع اليوم السابق حتى في الوقت الذي تواصل فيه بكين بذل جهود لاحتواء الفيروس الذي أصاب بالشلل إلى حد كبير ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، أول من أمس، إن منتجي الطاقة العالميين يدركون أنه لم يعد من المنطقي أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قبل الموعد المقرر في أوائل مارس.

وتكبح المجموعة المعروفة باسم «أوبك+» الإمدادات عن السوق لدعم الأسعار منذ سنوات عدة، الآن، ويتوقع العديد من المحللين تمديد أو تعميق القيود على الإنتاج.

وقالت موسكو إنها ستفصح عن موقفها في الأيام المقبلة.

وعزز ارتفاع الدولار من الضغط على أسعار النفط، إذ يبحث المستثمرون عن الملاذات الآمنة. ومن شأن صعود الدولار ارتفاع كلفة النفط في المعتاد، إذ إن الخام عادة ما يتم تسعيره بالعملة الأميركية.

- كبار منتجي الخام ليسوا في عجلة لخفض الإنتاج لدعم السوق.