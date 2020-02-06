"أوبك+" توصي بخفض إضافي لإنتاج النفط

المصدر: دبي ولندن - رويترز



قال مصدران إن لجنة فنية تابعة لأوبك+ توصي بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا استجابة لتأثير فيروس كورونا على طلب الطاقة، فيما تنتظر موقف روسيا النهائي إزاء الاقتراح.

واللجنة الفنية المشتركة ليست جهة اتخاذ قرار لكنها تسدي المشورة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا في إطار ما يعرف باسم "أوبك+".

ولم يتخذ وزراء "أوبك+" قرارا بشأن تحرك جديد، لكن من شأن صدور توصية اليوم الخميس من جميع أعضاء اللجنة، والذين من بينهم السعودية وروسيا، أن تشير إلى مدى التقدم حيال التوصل إلى قرار.

وقال أحد المصدرين: "التوصية هي لخفض قدره 600 ألف برميل يوميا. طلبت روسيا مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات".

وذكر المصدران أن وزراء "أوبك+" لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل الخاص بالسياسة إلى فبراير بدلا من الخامس والسادس من مارس.

ومددت اللجنة الفنية المشتركة اجتماعها ليوم ثالث اليوم الخميس بعد أن أبدت روسيا اعتراضها على زيادة خفض الإمدادات واقترحت بدلا من ذلك تمديد التخفيضات الحالية.

وخلال السنوات الفائتة، اعتادت روسيا التلويح بالمعارضة لأوبك قبل الموافقة في نهاية الأمر على السياسة خلال الاجتماعات الرسمية.

وهبطت أسعار النفط بأكثر من 11 دولار للبرميل هذا العام إلى 55 دولارا، مما يقلق المنتجين.