مراهقة سويدية تسجل اسمها علامة تجارية

المصدر: ستوكهولم (د ب أ)

كتبت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ (17 عاما) عبر تطبيق إنستغرام أنها تسعى للحصول على حقوق نشر لاسمها ولشعاراتها المميزة "لحماية الحركة وأنشطتها".

ومن المقرر أن تنطبق العلامات التجارية على اسمها، وعلى شعارات حركة "أيام الجمعة من أجل المستقبل" و "سكول ستريك فور كليماتيت" (التي تعني حملة إضراب المدارس من أجل المناخ) والعبارات الأخرى المرتبطة بها.

وأشارت الفتاة إلى وجود حالات "للأسف" تم فيها استخدام اسمها "للتواصل مع شخصيات بارزة وساسة ووسائل إعلامية والفنانين وغيرهم" بالإضافة إلى جمع التبرعات بصورة غير مصرح بها.