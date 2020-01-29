مقاهي "ستارباكس" تحتاط من "كورونا"

المصدر: بكين (د ب أ)

احتاطت شركة المقاهي الأمريكية "ستارباكس" من فيروس كورونا فأغلقت نصف منافذها البالغ عددها حوالي أربعة آلاف في مختلف أنحاء الصين، بينما أعلنت شركة "تويوتا" اليابانية للسيارات أنها ستوقف العمليات في مصانعها الصينية حتى التاسع من فبراير المقبل على الأقل.

وذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية أنه تم وقف الرحلات إلى الصين وإغلاق المتاجر والمصانع، مع ارتفاع حصيلة القتلى المرتبطة بفيروس كورونا المتحور الجديد في البلاد إلى 132 شخصا اليوم الأربعاء.

وتم تأكيد إجمالي 840 حالة إصابة جديدة أمس في إقليم هويبي وسط الصين، مركز التفشي. وهذا يرفع العدد الإجمالي من حالات الإصابة إلى 3554 في الإقليم وأكثر من ستة آلاف حالة في مختلف أنحاء البلاد،مما يمثل زيادة 60% ليلا.

وكانت شركة الخطوط الجوية البريطانية وشركة "لايون إير" الإندونيسية للطيران أول شركات طيران كبرى توقفان جميع رحلاتهما المباشرة إلى ومن كافة المطارات في البر الرئيسي الصيني. وذكرت شركات "إير كندا" و"يونايتيد أيرلاينز" و"جتستار ايجا" أنها ألغت رحلات محددة إلى الصين.