ترامب عن مراهقة سويدية: "لقد أطاحت بي في مجلة التايم"

المصدر: دافوس (سويسرا) (د ب أ)-

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال المنتدى الاقتصادي العالمي إنه يجب على ناشطة المناخ غريتا تونبرغ أن تركز انتباهها على البلدان التي تلوث البيئة حقا، وليس على الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب: "لقد أطاحت بي في مجلة التايم"، في إشارة إلى أن المراهقة السويدية المدافعة عن البيئة غريتا تونبرغ حصلت على لقب مجلة التايم الأمريكية "شخصية العام" في عام 2019.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في ختام مشاركته في القمة السنوية بمدينة دافوس في سويسرا: "أعتقد أنه يجب أن تبدأ غريتا العمل بشأن تلك الدول الأخرى".

وعند سؤاله حول ما إذا كان يعتقد أن هناك "أكذوبة" تتعلق بالمناخ، قال ترامب إن "بعض الجوانب هي كذلك". مضيفا أنه كان يود مقابلة زميلته في المنتدى الاقتصادي العالمي تونبرج في دافوس.