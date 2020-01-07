الهند توقف صادرات الأرز إلى إيران

المصدر: نيودلهي - (د ب أ)

أوصى اتحاد مصدري الأرز الهندي الشركات الأعضاء بوقف تصدير الأرز إلى إيران، انتظاراً لاتضاح الموقف في المنطقة، على خلفية التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني في قصف جوي أميركي استهدف سيارته في العاصمة العراقية بغداد، يوم الجمعة الماضي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ناتي رام جوبتا، رئيس الاتحاد، قوله إن الاتحاد سيعقد جمعية عمومية غداً لاتخاذ قرار بشأن مدة وقف تصدير الأرز إلى إيران.

وأضاف أنه «لا يمكن تصدير الأرز البسمتي إلى إيران في ظل الموقف الراهن»، مشيراً إلى أن الشركات الهندية لها مستحقات لدى إيران بقيمة تسعة مليارات روبية (125 مليون دولار) حتى يونيو 2019.

كانت صادرات الهند من الأرز البسمتي إلى إيران قد زادت خلال العام المالي 2018/2019 بنسبة 70% تقريباً على العام السابق إلى 1.84 مليون طن. وقد استحوذت إيران على نحو 34% من إجمالي صادرات الأرز البسمتي الهندي خلال العام المالي 2018/2019.

في الوقت نفسه، فإن إجمالي صادرات أنواع الأرز غير البسمتي الهندية إلى إيران بلغت خلال العام الماضي 33 ألفاً و863 طناً، أي بما يعادل 4ر0% من إجمالي صادرات الأرز الهندي التي كانت 6ر7 ملايين طن.