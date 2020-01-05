قائمة الدول التي طلبت معلومات من «تيك توك» حول حسابات المستخدمين

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

كشفت الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، عن أن 28 دولة طلبت منها معلومات حول حسابات المستخدمين وإشعارات قانونية أخرى خلال النصف الأول من العام الماضي، موضحة أن إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها من تلك الدول بلغ 298 طلبا.

ووفقا لتقرير الشفافية الذي أصدرته الشركة، اليوم، شملت القائمة الدول التالية: الهند، الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، النرويج، فرنسا، كوريا الجنوبية، السويد، بريطانيا، أستراليا، إيطاليا، إسرائيل، باكستان، سنغافورة، صربيا، روسيا، سويسرا، تركيا، نيوزيلندا، بلجيكا، التشكيك، النمسا، الدنمارك، المجر، آيسلندا، الأردن.