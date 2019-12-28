النفط يبلغ أعلى مستوى في 3 أشهر

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت أسعار النفط أمس، لتبلغ أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات إنفاقاً قياسياً للمستهلكين الأميركيين عبر الإنترنت، ما أثار الثقة بأكبر اقتصاد في العالم قبل النهاية المأمولة للمواجهات التجارية بين واشنطن وبكين.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي «برنت» ستة سنتات أو 0.1% إلى 67.98 دولاراً للبرميل، بعد أن صعدت إلى 68.1 دولاراً وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر الماضي. وصعدت عقود خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 11 سنتاً أو 0.2% إلى 61.79 دولاراً للبرميل.

وأظهر مسح يوم الخميس الماضي، أن مشتريات المستهلكين الأميركيين عبر الإنترنت في موسم العطلة بلغت مستوى قياسياً فاق توقعات المحللين ودفع الأسهم الأميركية إلى الارتفاع.

وتتلقى أسعار النفط الدعم أيضاً من آمال قوية في أن العام الجديد سيشهد نهاية للمواجهات بشأن الرسوم التجارية الممتدة منذ فترة طويلة بين الولايات المتحدة والصين، وهو النزاع الذي ألقى بظلاله على آفاق نمو الاقتصاد العالمي وخلف تساؤلات بشأن مستقبل الطلب على الخام.

وظهر التأثير المستمر من فترة طويلة للنزاع التجاري مجدداً في بيانات من اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، أمس، كشفت انكماش الإنتاج الصناعي للشهر الثاني في نوفمبر الماضي. لكن سعر «برنت» قفز ما يزيد على الربع منذ بداية 2019، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط نحو 35% بدعم من تحركات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لكبح الإنتاج. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتفقت «أوبك» وحلفاؤها على تمديد وزيادة تلك التخفيضات.