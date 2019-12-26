مصرف لبنان: "ما حدا بيعرف" مدى تراجع الليرة

المصدر: بيروت - رويترز





قال رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم :‭‭‭‭‭"‬‬‬‬‬ما حدا بيعرف"، تعليقا على المدى المحتمل لارتفاع الدولار في السوق السوداء في البلد الذي يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية في عقود.

وتراجعت الليرة اللبنانية، المربوطة بالدولار منذ 22 عاما، بأكثر من 30% في السوق الموازية، التي تمثل المصدر الرئيس حاليا للعملة الصعبة مع فرض البنوك قيودا مشددة على النقد الأجنبي.

وقال رياض سلامة للصحفيين اليوم: "نأمل أن يتحسن البلد ليقدر الاقتصاد يتحسن". وردا على سؤال بشأن السعر الذي يمكن أن يرتفع إليه الدولار، قال سلامة "ما حدا بيعرف". ولم يستطرد.