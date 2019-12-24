ماذا سيحدث في "أوبر" ليلة رأس السنة؟

المصدر: واشنطن - د ب أ

قرر الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة خدمات النقل الذكية الأميركية أوبر تكنولوجيز ترافيس كالانيك، الانسحاب من مجلس إدارة الشركة والتركيز على مشروعه الجديد والأعمال الخيرية.

يذكر أن كالانيك أقيل من منصب الرئيس التنفيذي لشركة أوبر في يونيو 2017، وتخلى عن جهوده لمواصلة قيادة الشركة في أعقاب سلسلة الفضائح التي تعرضت لها أوبر.

وبحسب البيانات المقدمة إلى الجهات الرقابية باع كالانيك 6.1 مليون سهم من أسهم أوبر منذ الخميس الماضي بقيمة 171 مليون دولار لتصل القيمة الإجمالية للأسهم التي باعها كالانيك من أوبر 882 مليون دولار من خلال بيع 33 مليون سهم خلال الشهر الحالي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن كالانيك سعى خلال العام الماضي إلى بناء شركته الجديدة وهي كلاود كيتشن التي تقدم مطابخ كاملة التجهيز للمطاعم التي تحتاج إلى مساحات إضافية لتجهيز الوجبات المطلوبة منها لصالح خدمات الوجبات السريعة الذكية مثل دور داش وأوبر أيتس.

ومن المقرر دخول قراره الانسحاب من مجلس إدارة أوبر حيز التطبيق يوم 31 ديسمبر الحالي بحسب بيان رسمي.

وكان كالانيك قد بدأ تقليص حصته في شركة أوبر منذ 6 نوفمبر الماضي مع انتهاء فترة حظر بيع المساهمين لأي حصة من أسهمهم لمدة 180 يوما بعد طرح الشركة للاكتتاب العام في مايو الماضي. وانخفضت حصته الآن إلى نحو 20% من الحصة الأصلية بعد الطرح العام الأولي للشركة وكانت بقيمة 3 مليارات دولار تقريبا.

من ناحيته قال الرئيس التنفيذي لشركة أوبر دارا خسروشي : "عدد قليل جدا من رواد الأعمال هم الذين فعلوا شيئا مهما كالذي فعله ترافيس كالانيك مع أوبر ... أنا ممتن للغاية لرؤية ترافيس ومثابرته أثناء بناء أوبر ، وممتن لخبرته كعضو في مجلس الإدارة. الجميع في أوبر يتمنى له كل الخير. "