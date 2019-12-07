«أوفيد» يدعم استراتيجية الطاقة لحكومة أرمينيا

المصدر: فيينا - وام

وقّع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) اتفاقية قرض بقيمة 25 مليون دولار للمساعدة في توسيع وتنويع مصادر توليد الطاقة في أرمينيا.

وأفاد بيان صدر عن مقر الصندوق في العاصمة النمساوية فيينا، أمس، بأن القرض سيستخدم في تمويل بناء محطة طاقة تعمل بالغاز بقدرة 250 ميغاواط في العاصمة يريفان، وأوضح أن المحطة ستكون الأكثر كفاءة من حيث تقليص انبعاثات الكربون وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في أرمينيا.

وأكد مدير عام «أوفيد»، الدكتور عبدالحميد الخليفة، أن الصندوق يقدم قروضاً لمشروعات التنمية، وتحسين الوصول إلى الطاقة وتعزيز أمنها، في إطار المساهمة في تحقيق الهدف السابع للتنمية المستدامة.