استقرار في أسعار الدولار بالبنوك المصرية

شهدت أسعار الدولار اليوم الأربعاء، استقرارا ملحوظا في السوق المصرية؛ حيث سجل في كل من بنك مصر، والأهلي المصري، وقناة السويس 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع، وذلك وفق تقرير نشرته اليوم بوابة الأهرام الالكترونية.

بينما سجلت الورقة الخضراء في البنك التجاري الدولي 16.21جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع.

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