تراجع أسعار النفط بعد ارتفاع غير مسبوق

المصدر: طوكيو - وكالات

سجلت أسعار النفط، أمس، تراجعاً، بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً، أول من أمس، بسبب الهجمات التي تعرضت لها منشأتان نفطيتان في السعودية.

وتراجع سعر برميل نفط برنت بحر الشمال بنسبة 0.38% مسجلاً 68.76 دولاراً، فيما انخفض سعر برميل النفط الأميركي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0.84% مسجلاً 62.37 دولاراً.

وكان سعر نفط برنت بحر الشمال، وهو نفط مرجعي في السوق العالمية، ارتفع، أول من أمس، بأكثر من 14.6% مسجلاً ارتفاعاً لم يُشهد له مثيل منذ بدء التداول بهذا النفط عام 1988.

أما بالنسبة لبرميل نفط «غرب تكساس الوسيط»، المرجعي في نيويورك، فارتفع سعره بنسبة 14.7%، أول من أمس، مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ ديسمبر 2008.

إلى ذلك، قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الشهري لأنشطة الحفر، إن من المتوقع ارتفاع إنتاج النفط الأميركي من سبعة تكوينات صخرية بمقدار 74 ألف برميل يومياً في أكتوبر، إلى مستوى قياسي عند 8.843 ملايين برميل يومياً.