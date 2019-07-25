بالفيديو.. إصابة طفل بعد تسلله إلى حزام نقل الأمتعة في مطار أميركي

المصدر: أزاد عيشو – دبي

أصيب طفل يبلغ من العمر عامين بعد أن تسلل عبر "الكاونتر" في مطار هارتسفيلد جاكسون أتلانتا الأميركي، لينتهي به الأمر على حزام نقل الأمتعة.

وبحسب شبكة "أيه بي سي" الأميركية، فإن رحلة الطفل "لورنزو" على الحزام كانت مليئة بالتحولات والمنعطفات، وانتهت بعد خمس دقائق في غرفة الأمتعة.

وأشارت الشبكة إلى أن ذراعه اليمنى أصيب بكسر جراء الحادث، لكن من غير الواضح كيف تعرض لهذه الإصابة.

وقالت والدة الطفل، إنها تركته للحظات أثناء انشغالها بطباعة البطاقات الخاصة بالرحلة وعندما التفتت إليه لم تجده.

وأضافت أنها أرادت القفز ومحاولة إمساكه لكن موظفي المطار لم يسمحوا لها بذلك، فكان خيارها الوحيد القلق والانتظار.