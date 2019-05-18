ألمانيا: 6.7 مليارات دولار كلفة الرسوم الأميركية على السيارات سنوياً

المصدر: برلين ــ رويترز

قال المدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الألمانية، مارتن فانسليبن، أمس، إنه في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية إضافية، بنسبة 25% على واردات السيارات ومكوناتها، فإن ذلك قد يكلف الاقتصاد الألماني ستة مليارات يورو (6.71 مليارات دولار) سنوياً.

وأضاف فانسليبن، في بيان: «لكن هذا (القرار) لن يؤثر فقط في المُصنعين الألمان في نهاية المطاف، وإنما أيضاً في المستهلكين بالولايات المتحدة».

وكان ثلاثة مسؤولين من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، توقعوا لـ«رويترز» أن يرجئ ترامب قراراً بخصوص فرض رسوم على واردات السيارات وأجزائها، لما يصل إلى ستة أشهر، متفادياً فتح جبهة جديدة في معاركه التجارية العالمية.