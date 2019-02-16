النفط إلى أعلى مستوى في 2019 بدعم من خفض إنتاج «أوبك»

المصدر: سنغافورة - رويترز

ارتفعت أسعار خام القياس العالمي «مزيج برنت» إلى أعلى مستوى في 2019 متجاوزة 65 دولاراً للبرميل أمس، بدعم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها «أوبك».

وارتفع «برنت» لما يصل إلى 65.1 دولاراً، لتكون هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها مستوى 65 دولاراً هذا العام، قبل أن يتراجع من جديد إلى 64.77 دولاراً خلال تعاملات أمس، بارتفاع بنحو 0.3% عن التسوية السابقة.

ويُعد خام القياس العالمي بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر ويتجه إلى تحقيق مكسب أسبوعي نسبته 4.5% هذا الأسبوع.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.56 دولاراً للبرميل، بارتفاع قدره 15 سنتاً يعادل 0.3% عن التسوية السابقة.