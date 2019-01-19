«ميتسوبيشي»: غصن حصل على 9 ملايين دولار بطريقة غير قانونية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

ذكرت شركة صناعة السيارات اليابانية «ميتسوبيشي موتورز»، أمس، أن كارلوس غصن، الذي شغل منصب رئيس مجلسي إدارة شركتي «ميتسوبيشي» و«نيسان موتورز» اليابانيتين، حصل على 7.8 ملايين يورو (9.1 ملايين دولار) بطريقة غير قانونية، من شركة أجنبية أسستها الشركتان خارج اليابان. وذكرت «ميتسوبيشي»، في بيان، أن تحقيقاً داخلياً أجرته الشركتان، أظهر أن غصن «حصل بطريقة غير قانونية» على 7.82 ملايين يورو، من الشركة الأجنبية خلال الفترة من أبريل إلى نوفمبر 2018. وأضافت أنها ستجري المزيد من التحقيقات في القضية، وتدرس التحرك بالتعاون مع «نيسان»، من أجل استرداد الحقوق من غصن.