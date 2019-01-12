تراجع الدولار يدعم ارتفاع أسعار الذهب

المصدر: بنغالورو - رويترز

قفزت أسعار الذهب، أمس، مع تراجع الدولار، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون أخباراً بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1294.01 دولاراً للأوقية (الأونصة)، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.

والمعدن الأصفر مرتفع 0.7% الأسبوع الماضي. وزاد الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1294.3 دولاراً للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفز البلاديوم 0.2% إلى 1324.9 دولاراً للأوقية، وسجل ارتفاعاً بنحو 2.5% الأسبوع الماضي. وارتفعت الفضة بنحو 1.1% إلى 15.73 دولاراً للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.6%، مسجلاً 824.6 دولاراً للأوقية.