200 مليار ريال سعودي اتفاقات اليوم الأول من «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض

المصدر: الرياض ـ وام

شهد اليوم الأول من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت في العاصمة السعودية الرياض، أمس، توقيع اتفاقات ومذكرات تفاهم تبلغ قيمتها 200 مليار ريال (نحو 200 مليار درهم)، مع عدد من الدول والمؤسسات والشركات في مجالات النفط والغاز، والصناعات، والبنية التحتية.

ووقّعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية، اتفاقية للاستثمار في إنشاء مجمع للبتروكيميائيات في منطقة جازان مع شركة «بان آسيا» الصينية.

كما أبرمت الوزارة مذكرة تفاهم لإنشاء مصهر للنحاس والزنك والرصاص في مدينة رأس الخير، بالتعاون مع شركة «ترافيقورا» السنغافورية، وشركة التعدين الحديثة، وسيكون المشروع أول مصهر للنحاس في دول مجلس التعاون.

وفي مشروعات الخدمات اللوجستية، أبرمت هيئة النقل العام السعودية مذكرة تفاهم مع شركة «سي سي إي سي سي» الصينية لتنفيذ مشروع الجسر البري الذي يربط سواحل المملكة الغربية بسواحلها الشرقية، عن طريق المرور بالخط الحديدي القائم بين الرياض والدمام، ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الاستثمار في هذا المشروع 10.6 مليارات دولار.

وشملت الاتفاقات كذلك، اتفاقية تهدف إلى تصنيع عربات الشحن للخطوط الحديدية في المملكة بين الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) وشركة «غرين براير» الأميركية، وتوقيع اتفاقية أخرى من قبل صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية من جهة، والتحالف الإسباني من جهة أخرى، لبدء المرحلة الثانية من تطوير مشروع قطار الحرمين السريع.

وفي قطاع الصناعات التحويلية، وقّعت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية اتفاقية إطارية للاستثمار في مصنعين للصناعات التحويلية في مدينة الجبيل الصناعية، مع شركة «فلكسجن»، لتطوير فرص استثمارية في مجال صناعة المطاط، وإنشاء مصنع للكيميائيات مع شركة «هاليبيرتون» الأميركية، وسيتم بناؤه في مجمع «بلاسكيم» في «الجبيل»، علاوة على توقيع اتفاقية استثمارية إطارية لإنشاء وحدة مرافق خدمية مركزية مستدامة في مجمع الصناعات الكيميائية والتحويلية (بلاسكيم) بـ«الجبيل» مع شركة «فيوليا» الفرنسية.

كما وقّعت شركة «أرامكو» السعودية عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الدوليين، ومنها اتفاقية لمجمع التحويل إلى غاز (التغويز) والطاقة الكهربائية في «جازان»، مع شركة «أكوا باور» السعودية وشركة «أير برودكت» الأميركية، ومذكرة تفاهم للاستثمار في تطوير مصفاة «بترو رابغ» بين شركتَي «أرامكو» السعودية و«سوميتومو كيميكال» اليابانية.

وأبرمت «أرامكو» أيضاً اتفاقية استثمار مشترك لتصنيع منصات الحفر البري ومعداته في المملكة، مع شركة «إن أو في» الأميركية، ومذكرة تفاهم للاستثمار في معدات ومنشآت الحفر مع شركة «شلمبرجير» الأميركية، ومذكرة تفاهم للاستثمار في خدمات ومعدات وتقنيات حقول الزيت مع شركة «بيكر يوز جنرال إلكتريك»، وغيرها من مذكرات التفاهم.

• 10.6 مليارات دولار استثمارات في مشروع الجسر البري بين السواحل الغربية الشرقية للسعودية.

• شركة «أرامكو» وقّعت عدداً من الاتفاقات ومذكرات التفاهم مع مجموعة من الشركاء الدوليين.