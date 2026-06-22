الذهب يرتفع 1٪ متعافياً من أدنى مستوى في أسبوع

سجّل الذهب، اليوم الاثنين، صعوداً بنحو واحد بالمئة، متعافياً من أدنى مستوى له منذ أكثر من أسبوع، الذي حققه في الجلسة السابقة، وبحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 4199.07 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن تراجع يوم الجمعة، إلى أدنى مستوى منذ 11 يونيو.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 2.4 بالمئة إلى 66.46 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 1.7 بالمئة إلى 1691.54 دولار، وارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 1271.25 دولار.