تعاونية الشارقة تطرح تخفيضات تصل 65 % على 600 منتج لمنتسبي "تعاونيتي""

أعلنت تعاونية الشارقة عن طرح تخفيضات بنسب 65% على 600 منتج لمنتسبي برنامج "تعاونيتي" للمستهلكين بالتعاونية، لافتة إلى أن الأسعار التخفيضية التي تطلقها للمرة الأولى، تأتي بمناسبة الذكرى الثانية على انطلاق برنامج "تعاونيتي".

وأشارت التعاونية في تصريحات صحافية أمس إلى أن التخفيضات تشمل سلعا غذائية واستهلاكية أساسية، مبينة أن إجمالي عدد المشتركين في برنامج "تعاونيتي"، بلغ حتى الأن أكثر من 200 ألف مشترك، تم منح من خلاله أكثر من 108 بليون نقطة عبر برنامج المكافآت للمتسوقين.

وأضافت أن التعاونية أطلقت من خلال البرنامج أكثر من 120 حملة موجهة وخاصة بالمشتركين وفقاً لاحتياجات المتسوقين والعمر والحالة الاجتماعية.

ومن جهته، قال مدير إدارة التسويق والعلاقات العامة في تعاونية الشارقة، فيصل خالد النابودة، إن "حملة التخفيضات ستسهم في زيادة أعداد المشاركين في البرنامج، الذي شهد على مدار عامين تفاعلاً غير مسبوق من مختلف متعاملي متاجر التجزئة، موضحاً أن التعاونية تستند في إطلاق مبادراتها وبرامجها إلى دراسات دقيقة وموسعة حول احتياجات ومتطلبات المتعاملين".

وأشار إلى أن "تعاونية الشارقة قد دشنت في عام 2021 برنامج "مكافآت تعاونيتي “، والذي يقدم لمنتسبيه خصومات حصرية لأكثر من 30وجهة سياحية في الإمارة تشمل المطاعم، وأماكن الترفيه ومحلات التجزئة"..