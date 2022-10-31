ارتفاعات في أسعار الوقود خلال نوفمبر

أفادت مواقع لشركات توزيع الوقود، اليوم عن تسجيل أسعار الجازولين "البنزين" بمشتقاته «سوبر 98»، «خصوصي 95»، و«أي بلس 91» ارتفاعات في مؤشراتها اعتباراً من الأول من شهر نوفمبر المقبل، وبقيمة تراوح بين 28 و29 فلسا لليتر، فيما سجل سعر ليتر الديزل ارتفاعا بقيمة بلغت 25 فلسا مقارنة بأسعار شهر أكتوبر الجاري، بحسب الأسعار التي أقرتها لجنة متابعة أسعار الوقود بأنواعه المختلفة شاملة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

ويسجل سعر لتر البنزين من نوع «سوبر 98» اعتبارا من بداية شهر نوفمبر ارتفاعا من مبلغ 3.03 درهم سابقا، ليصل إلى 3.32 درهم، بزيادة بلغت 29 فلسا، فيما يسجل سعر لتر البنزين «خصوصي 95» ارتفاعا من سعر 2.92 درهم، ليصل إلى 3.20 درهم بارتفاع 28 فلسا، فيما يرتفع سعر لتر البنزين «أي بلس 91» من 2.85 درهم ليصل إلى 3.13 درهم بزيادة بلغت 28 فلسا.

ويحقق سعر لتر الديزل ارتفاعا من مبلغ 3.76 درهم لليتر سابقا، ليصل إلى 4.01 درهم بزيادة بلغت 25 فلسا.