«موانئ دبي العالمية» تؤسس شبكة خطوط ملاحية للمسافات القصيرة والمتوسطة

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة موانئ دبي العالمية»، تأسيس شبكة خدمات خطوط ملاحية للمسافات البحرية القصيرة والمتوسطة لدعم مئات الموانئ حول العالم، وذلك من خلال دمج عمليات الاستحواذ التي تمت أخيراً، بضم شركتي «يونيفيدير» و«فيدرتيك» للملاحة.



خدمات ملاحية

وأفاد بيان صدر أمس بأن «شركة يونيفيدير الملاحية»، التي استحوذت على «فيدرتيك» أخيراً، تشغل خدمات الخطوط الملاحية البحرية القصيرة والمتوسطة في منطقة شمال أوروبا ومناطق البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، بينما تقدم «شركة فيدرتيك الملاحية» خدمات مماثلة تربط بين الموانئ في جنوب شرق آسيا وشبه القارة الهندية ومنطقة الشرق الأوسط، حيث تم دمج جميع الخدمات في منصة واحدة لبناء شبكة قوية موجهة لمعظم أنحاء العالم.



قدرات لوجستية

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، سلطان أحمد بن سليم، إن رؤية «موانئ دبي العالمية» أن تصبح المزود الرائد للخدمات اللوجستية المتكاملة، وأن تسهم في تعزيز مكانة الدول التي تعمل فيها.

وأضاف أن الخدمات اللوجستية الذكية، ورحلات الخطوط البحرية القصيرة والمتوسطة، إضافة إلى الشبكة الواسعة التي تمتلكها «موانئ دبي العالمية» من الموانئ والمحطات والمخازن اللوجستية المنتشرة حول العالم، وقدراتها اللوجستية البرية المتنامية مع امتلاكها خطوط قطارات في أوربا والهند، تمكنها من تقديم حلول مبتكرة للمتعاملين تدعم أعمالهم.



شبكة شحن

ووفقاً للبيان، تستخدم «موانئ دبي العالمية» في عمليات النقل، سفناً أصغر حجماً لربط عدد كبير من الموانئ الخارجية بالمراكز العالمية، حيث يمكن توصيل البضائع المختلفة على سفن الحاويات الكبيرة التي تعبر المحيطات، وتكمل عملها سفن الشحن للمسافات القصيرة، مع مجموعة الخدمات من خلال امكانات الشحن بين المناطق.

كما تعزز منصات «موانئ دبي العالمية» من خلال شركتيها «يونيفيدير» و«فيدرتيك»، الموانئ الرئيسية التابعة لها في جبل علي، وميناء جدة الإسلامي، وموانئ الهند وأوروبا وأفريقيا، كموانئ بوابات رئيسية للتجارة العالمية، ما يمكّن شركات الشحن وأصحاب البضائع في جميع أنحاء العالم من شحن بضائعهم عبر أهم موانئ دبي الرئيسة إلى الوجهات النهائية في الشرق الأوسط، وجنوب آسيا، وأوروبا، وإفريقيا، باستخدام شبكة «موانئ دبي العالمية» للخدمات اللوجستية البرية والبحرية المتكاملة.



توسيع التغطية

يشار إلى أن «يونيفيدر» تعمل حالياً على توسيع نطاق تغطيتها، لتشمل طرقاً ومقاصد تجارية إضافية، وبالتالي ربط عدد أكبر من المناطق بالاقتصاد العالمي، ومن أمثلة ذلك المملكة المتحدة والخدمات الجديدة التي تربط ميناء «لندن غيتواي» التابع لـ«موانئ دبي العالمية» مع الموانئ الإقليمية البريطانية الأصغر حجماً، ليتم نقل الحاويات إلى وجهاتها النهائية عن طريق البحر، ما يمثل خياراً أكثر استدامةً وكفاءةً من استخدام الشاحنات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news