بالفيديو.. حملات تفتيشية على أسواق دبي وتغريم المخالفين

وخلال 3 أيام، أغلقت اقتصادية دبي خلال حملاتها نحو 60 منشأة تجارية بصورة مؤقتة، كما خالفت نحو 39 متجرا بغرامات مالية، ونبهت نحو 610 منشأة أخرى، بحسب بيانات رسمية لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لإقتصادية دبي،والتي أظهرت أيضا تكثيف عمليات التفتيش الميدانية على الأسواق والمراكز التجارية، خصوصا في منطقتي ديرة، وبر دبي، وأسفرت عن مخالفات عدة.

كما عمدت فرق التفتيش إلى التنبيه على المنشآت بضرورة وجود ملصقات التباعد الجسدي، وايقاف تطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، إلى جانب عدم فتح غرف القياس، وعدم القيام بعروض ترويجية خلال تلك الفترة.

وأفادت اقتصادية دبي أن عدم إمتثال المنشآت التجارية بالتدابير الإحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يعرضها للمخالفة والغرامة المالية والإغلاق المؤقت، مؤكدة أن غرامة عدم الإلتزام بأي من التدابير الإحترازية تصل إلى 2000 درهم وتبلغ مدة الإغلاق المؤقت 48 ساعة، كما أن تكرار المخالفة يعرض المنشأة التجارية إلى دفع غرامة مالية مضاعفة وزيادة فترة الإغلاق المؤقت.

وفيما دعت اقتصادية دبي المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية، طالبت أصحاب الأعمال الإلتزام بقرارات عودة الحركة إلى الأسواق وعدم مخالفة التدابير الإحترازية المتبعة.