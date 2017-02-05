صالح بشير يعتذر عن عدم إكمال مشواره مع الحمرية

قبل مجلس إدارة نادي الحمرية الاعتذار الذي تقدم به مدرب الفريق الأول صالح بشير، عن عدم الاستمرار في تدريب الفريق، لأسباب خاصة اضطرته للتخلي عن استمراره في مهمته التدريبية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي جمعة الشامسي لـ«الإمارات اليوم»: «قبلنا اعتذار الكابتن صالح ونتقدم له بالشكر لما قدمه من مجهود مشهود له أسهم من خلاله في بناء الفريق، وتحمله مسؤولية إعداده بشكل جيد، والمساهمة في تحقيق نتائج ايجابية وتقديم الفريق لمستويات فنية طيبة خلال مشاركة الحمرية في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، وسنقوم بتنظيم حفل تكريم يليق بمجهوداته التدريبية التي قدمها للفريق».

وكشف الشامسي، أن «المدرب الصربي جوردان سيتسلم المهمة لحين التعاقد مع مدرب جديد».

