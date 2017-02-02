الظفرة والشارقة يبحثان عن «بسمة الفوز» الغائبة

يأمل فريق الظفرة وضع حد لنزف النقاط المتواصل منذ أربع جولات ماضية، وذلك على حساب ضيفه، فريق الشارقة، اليوم، ضمن الجولة 17 من دوري الخليج العربي، في المباراة التي تقام الساعة 05:25 على استاد حمدان بن زايد في المنطقة الغربية.

ويعاني الظفرة غيابات مؤثرة، حيث يفتقد أحمد علي والحارس عبدالله سلطان وإبراهيم العلوي وعبدالله النقبي ومحمد المعيني للإصابة، بجانب عبدالرحيم جمعة الذي تحوم الشكوك حول مشاركته لعدم تعافيه من الإصابة، في وقت يعود المدافع حمد الحمادي.

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ومنذ آخر فوز له على حتا في الجولة 12، خسر الظفرة أمام الجزيرة صفر-4 وتعادل مع النصر 2-2 والوصل 1-1 والوحدة صفر-صفر، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول الترتيب برصيد 22 نقطة، فيما يوجد الشارقة في المركز الحادي عشر برصيد 16 نقطة. وفي الجهة الثانية يعاني الشارقة أكثر كونه ابتعد عن الفوز منذ أن تخطى عقبة فريق الإمارات في الجولة العاشرة، وعانى كثرة التعادلات، والخسارة كذلك في الجولات الست الأخيرة، آخرها أمام الجزيرة بهدف لصفر في الجولة الماضية.

واعتبر مدرب فريق الظفرة، السوري محمد قويض، أن لقاء اليوم بداية الدخول في المباريات الجادة للفريق مع الفرق التي تعادله في الجولات السابقة، وأوضح أن منافسهم من الفرق القريبة من مستواهم، وأنهم يدركون أهمية الفوز، خصوصاً أن الشارقة فاز عليهم في لقاء الذهاب، وكرر الأمر في مباراة كأس الخليج العربي.

وقال قويض في المؤتمر الصحافي «الشارقة كان في السابق يؤدي مبارياته بشكل مفتوح، وبفراغات كبيرة، ولا يهتم بالنواحي الدفاعية، لكن الفريق الحالي الذي يجيد التنظيم داخل الملعب ويهاجم ويدافع كمجموعة ويؤدي بحذر، وخسر مباراة الجزيرة الأخيرة رغم أنه قدم خلالها الفريق كل شيء في الكرة».

وفي المقابل، يدخل الشارقة المباراة وعينه على التعويض بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام الجزيرة المتصدر بهدف نظيف، ويأمل المدرب بيسيرو أن يشهد لقاء اليوم تحقيق الفوز من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر، خصوصاً مع ثورة أندية المؤخرة، ويعتمد الفريق على اللاعب المميز ريفاس لأنه يقدم مستويات قوية مع الفريق، ويشكل أحد مكامن الخطورة في الفريق.

الغيابات

الظفرة: أحمد علي، عبدالله سلطان، إبراهيم العلوي، عبدالله النقبي، المعيني، وعبدالرحيم جمعة.

الشارقة: محين خليفة، عبدالله غانم، ماجد سرور، أدريان، ومحمد يوسف.